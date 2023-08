Benevento, vicino Agazzi. Viviani verso Cosenza E' pronto il colpo in difesa: c'è Berra del Sud Tirol

Dopo il colpo di Pinato (triennale per il centrocampista) il Benevento è pronto a centrare un altro obiettivo. E' vicinissimo Agazzi della Ternana. La trattativa è a buon punto: il calciatore si è detto entusiasta di venire nel Sannio consapevole di dover abbracciare un programma ambizioso seppur in una categoria inferiore. Mancano solo gli ultimi dettagli. Ma ci sarà anche una nuova operazione in uscita dopo quella di Koutsoupias al Bari. E' prossimo il trasferimento di Viviani al Cosenza. Il giocatore sin da subito ha manifestato la sua volontà a restare in B e il Benevento dal canto suo non ha alcuna intenzione di trattenere quei calciatori non motivati. E' il motto targato Carli. Oltre ad Agazzi, ci sarà un altro arrivo. C'è necessità di chiudere per il terzino destro. Il nome è quello di Berra del Sud Tirol.