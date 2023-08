Il Benevento ha ufficializzato il test col Giugliano: i dettagli L'amichevole si giocherà domenica al De Cristofaro

Si giocherà domenica il test amichevole tra il Giugliano e il Benevento, in programma domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Come già anticipato, le porte dello stadio De Cristofaro resteranno chiuse a causa dei lavori di manutenzione in corso. Non è prevista la diretta televisiva su Ottochannel. Per la Strega sarà il quinto test di precampionato, il secondo contro un'avversaria di pari categoria.