Benevento, tegola per Meccariello: sei mesi di stop Stamani è arrivata la conferma: lesione del legamento crociato del ginocchio

Ben sei mesi di stop per Biagio Meccariello. Sembrava un lieve infortunio, non si era mostrato preoccupato Andreoletti nel post – gara con la Turris. Ma purtroppo l’ottimismo ha dovuto fare a botte con l’amara realtà: lesione del legamento crociato del ginocchio. Questa mattina ci sono stati ulteriori accertamenti che hanno convalidato la diagnosi iniziale dello staff medico. Arriva una ulteriore tegola per il Benevento che perde il leader della difesa, probabilmente Carli correrà ai ripari con un nuovo rinforzo.