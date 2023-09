Benevento, doppio colpo: presi Ciciretti e Terranova Il difensore sarà domani in città

Gli infortuni di Meccariello e di Ciano hanno costretto Carli a tornare sul mercato degli svincolati. In difesa è stato preso Terranova ex Reggina. Il giocatore di grande esperienza sarà domani in città per firmare un annuale. La sua volontà è quella di rimettersi in gioco con la Strega che dal canto suo ha bisogno come il pane di un nuovo innesto. Tempi più corti per Ciano che starà fermo per un mese ma anche in attacco c'è bisogno di esperienza. Da qui la scelta del club di via Santa Colomba di puntare su Amato Ciciretti che proprio ad Ottogol su Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre) aveva dichiarato di voler tornare nel Sannio chiedendo scusa a tutti per il comportamento passato. Con l'esterno c'è l'accordo ma mancano ancora gli ultimi dettagli.