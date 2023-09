Benevento-Taranto 87 anni di storie da raccontare Nicola D'Ottavio bomber senza frontiere: ha segnato con entrambe le casacche

(f.s.) Storia antica quella tra Benevento e Taranto, che si riannoda dopo undici anni di assenza. Storia fatta di ben 36 sfide con un leggero vantaggio dei giallorossi che ne hanno vinte 11 contro le 10 degli jonici (15 i pareggi). Una storia nata ben 87 anni fa, quando l'11 ottobre del 1936 nel vecchio campo di Santa Maria degli Angeli si affrontarono per la prima volta in serie C giallorossi e rossoblù. Finì salomonicamente con un nulla di fatto e nessuna rete. Per battere i pugliesi che al termine di quel campionato del 36/37 erano saliti in serie B, il Benevento dovette attendere addirittura il 24 dicembre del '50, quando le due squadre si ritrovarono. All'andata il Benevento colmò subito quel gap battendo gli jonici, che nel frattempo avevano assunto la denominazione di Arsenal Taranto, grazie ad un gol del bomber Labate dopo 4' di gioco. Da allora la storia è andata avanti come un elastico, anni continui di sfide, intervallate dal vuoto.

FATTORE CAMPO. Le due squadre non si sono mai affrontate in serie B e per lo più hanno fatto valere il fattore campo. Di più il Benevento che alle falde della Dormiente non è mai stata sconfitto dai pugliesi. Per contro i giallorossi hanno violato lo Iacovone una sola volta, in C2, il 4 maggio del 97, quando la squadra di Silva battè quella dell'ex Giammarinaro (ma di ex ce n'erano a iosa dall'una e dall'altra parte) per 3 a 1 grazie ai gol di Petitto, Ianuale e Moscetta.

ULTIMO ACUTO. L'ultima vittoria dei sanniti coincide con l'ultima gara giocata al Vigorito: 11 ottobre 2011. Il Benevento ebbe la meglio grazie ad una doppietta di Giovanni La Camera. Per trovare invece l'ultima vittoria tarantina bisogna andare all'anno precedente: 13 marzo 2011 allo Iacovone: dopo il vantaggio iniziale di Signorini, siglò una doppietta Ousmane Sy e un gol Garufo per il 3-1 finale.

BOMBER GIALLO-ROSSO-BLU. Nell'intricato gioco di ex, c'è un solo giocatore che è riuscito a segnare all'altra squadra sia in maglia rossoblù che giallorossa. Si tratta di Nicola D'Ottavio, che impallinò il Benevento il 19 gennaio del 1986, segnando uno dei due gol con cui il Taranto battè il Benevento e per “par condicio”, fece lo stesso alla 31a giornata del campionato 93/94, quando in maglia giallorossa giustiziò la sua vecchia squadra (2-0, l'altro gol fu di Rossi).

PROMOZIONE E SALVEZZA. Un episodio da ricordare risale al campionato di C1 dell'85/86. Ultima di campionato, primo maggio '86. L'allora Santa Colomba gremito di tarantini, Benevento con un piede in C2. Segna Maiellaro per gli jonici, ma il Benevento trova la forza di pareggiare con l'attaccante Rosa. Finisce 1 a 1, il Taranto di Renna sale in B, mentre il Benevento che nelle ultime partite era passato da Facco nelle mani di Mattè, grazie a quel punto finisce al terz'ultimo posto. In un'estate calda, il Palermo fallisce e viene radiato e la squadra giallorossa usufruisce del ripescaggio salvando la C1.