Benevento, Talia: "Stasera migliore prestazione. Do l'anima per questi colori" Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso

Ecco le parole di Talia al termine di Benevento- Taranto: "L'anno scorso ho iniziato il ritiro a Benevento. Dovevo restare per fare il secondo di Viviani, poi nell'ultimo giorno di mercato sono state fatte delle scelte con dei nuovi acquisti. Ho parlato col direttore per cambiare aria in modo di crescere. Andare a Potenza mi è servito molto, mi ha fatto crescere dal punto di vista umano e calcistico. Ho giocato molto, è stata un'annata eccezionale".

"In rosa ci sono parecchi giovani. In squadra ci sono elementi di esperienza che hanno giocato in Serie A e B. Il Benevento ha fatto degli acquisti anche dalla C, quindi noi giovani dobbiamo dare una mano per far risalire questa piazza tra i cadetti".

"Grazie ai calciatori di esperienza, possiamo andare molto avanti. Noi giovani abbiamo molta fame e penso che questa sia la cosa più importante per fare risultato. A centrocampo ci sono elementi di livello come Karic, Tello, Pinato, Agazzi e Simonetti: è davvero un grande reparto".

"Anche ai tempi delle giovanili ho fatto il play, quindi riesco ad adattarmi in questa posizione e anche da mezzala. Stasera abbiamo cominciato in due, poi nella ripresa ci siamo abbassati nel 3-5-2. Do l'anima per questi colori, ci tengo molto a riportarli in Serie B".

"Andreoletti? Il mister è un allenatore giovane, si vede che ha un gioco ben preciso. Tutti noi abbiamo in testa ciò che dice. Stasera è stata la miglior prestazione. Dobbiamo aspettare e lavorare a testa bassa".