Andreoletti: "Le partite vanno chiuse. Ci sono ampi margini di miglioramento" Le dichiarazioni del tecnico del Benevento dopo il successo col Taranto

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti dopo il match tra Benevento e Taranto: "Mi è piaciuta la personalità del primo tempo, ho visto una squadra che fraseggiava e non forzata. Conosciamo bene le squadre di Capuano, sono molto brave dal punto di vista difensivo. Siamo stati pazienti, l'interpretazione è stata dettata per avere maggiore equilibrio. La ripresa mi è piaciuta meno, dettata dal fatto che sono arrivati uomo su uomo a marcarci. Ci sono ampissimi margini di miglioramento, sono innamorato di come lavora questa squadra. Si sta iniziando a vedere qualcosa, ci sono ottimi presupposti e credo che oggi si sia visto".

"Mi aspetto di vedere dei miglioramenti gara dopo gara. Ciò che mi aspetto è di vedere ciò che stiamo facendo. Oggi si è visto un fraseggio di maggiore qualità, è un aspetto da migliorare soprattutto in casa. Mi dispiace aver preso gol, se vogliamo fare un campionato importante l'aspetto difensivo diventa determinante. Sono tanti gli aspetti di cui essere contenti, ma anche altrettanti su cui lavorare, a partire dal fatto di chiudere le partite. Si rischia di compromettere tutto con un calcio d'angolo".

"La qualità non deve cambiare. Dobbiamo sapere cosa fare con la palla e senza, difenderci e attaccare con il maggior numero di calciatori possibili. L'aspetto che mi dà conforto è vederli lavorare con lo spirito giusto e la voglia di onorare la maglia. Con gli assenti la qualità si alza, potremo davvero divertirci".

"Dopo la partita con la Turris, sarebbe stato facile massacrare tutti, invece ho trovato nella piazza e nella società il massimo sostegno. Condividiamo il percorso. Ho trovato grandissimo equilibrio. È giusto che il tifoso si esalti a seconda del risultato, noi dobbiamo avere equilibrio".

"La classifica oggi conta poco. L'Avellino è la grande favorita per la vittoria finale perché ha una rosa di altissimo livello. Mi stupisce il fattore ambientale, questo sposta gli equilibri. Credo che Juve Stabia e Turris sono due squadre molto ben allenate, non so se saranno in grado di stare davanti fino alla fine ma hanno i presupposti per fare un campionato importante".

"Questa categoria non ti permette di essere superficiale. Le avversarie ci affrontano col coltello tra i denti. Devo mettere in campo la qualità, mantenendo un giusto compromesso tra i calciatori di qualità e di intensità. Ferrante ha delle qualità tecniche importanti, ma va a trecento all'ora. Se saremo bravi ad abbinare qualità e intensità, questo connubio potrà darci grandi soddisfazioni".