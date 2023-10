Coppa Italia Serie C / Diretta Benevento-Giugliano 1-1, LIVE Al Vigorito il match valido per il primo turno della manifestazione tricolore

90'+1' - Entra Di Dio al posto di Barba

90' - Concessi sei minuti di recupero

85' - Sinistro di Ciano che sorvola la traversa

82' - Ammonito Sorrentino per fallo su Capellini

80' - Progressione di Sorrentino che serve Gladestony: Nunziante risponde presente

77' - Il Benevento spinge: destro a giro di Marotta, Baldi devia in angolo

73' - Benevento vicino al gol: cross di Ciano, ci arriva Simonetti che calcia e supera Baldi, ma trova Scognamiglio che salva sulla linea

69' - Ci sono gli ingressi di Simonetti e Ciano al posto di Improta e Alfieri

60' - Entra Agazzi al posto di Carfora. Triplo cambio Giugliano: entrano Labriola, Gladestony e Stabile al posto di Ciuferri, Eyango e De Sena

59' - Giallo per Alfieri

58' - Conclusione di Kubica che viene deviata in angolo da Baldi

53' - Arriva il pareggio del Giugliano che gonfia la rete con Yabre. Punito Nunziante da una deviazione

48' - Benevento in vantaggio! Marotta segna il gol dell'1-0

47' - Dini respinge una forte conclusione di Bolsius

46' - Rientrano le squadre in campo. Per il Giugliano entra Scognamiglio al posto di De Francesco

45'+1' - Termina il primo tempo: Benevento-Giugliano 0-0

41' - Si fa vedere il Giugliano con Ciuferri: palla fuori

40' - Ci prova Alfieri, la cui conclusione sfiora il palo alla destra di Dini

39' - Ammonito Carfora

38' - Forte conclusione di Improta sul primo palo: Baldi devia in angolo

32' - Bella palla di Masciangelo per Marotta che di testa va a botta sicura, ma trova l'opposizione di Caldore che devia in angolo

30' - Palla di Alfieri per la testa di Bolsius: fuori

24' - Sinistro di Viscardi che si spegne di poco sul fondo

16' - Il Benevento ha in mano il pallino del gioco, ma il Giugliano chiude bene gli spazi

7' - Ci prova Bolsius: Baldi blocca

3' - Conclusione dal limite di Marotta facilmente bloccata da Baldi. L'attaccante giallorosso è particolarmente contestato dai pochi tifosi del Giugliano presenti al Vigorito

1' - Inizia Benevento-Giugliano

Benevento-Giugliano 1-1, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Nunziante; Viscardi, Capellini, Rillo; Improta (24'st Simonetti), Alfieri (24'st Ciano), Kubica, Masciangelo; Carfora (15'st Agazzi), Bolsius; Marotta. A disp.: Manfredini, Paleari, El Kaouakibi, Benedetti, Ferrante, Pinato, Sorrentino, Terranova, Talia, Tello, Rossi, Masella. All.: Andreoletti

Giugliano (4-3-3): Baldi; Barba (46'st Di Dio), De Francesco (1'st Scognamiglio), Caldore, Yabre; Ciuferri (15'st Labriola), Vogiatzis, Eyango (15'st Gladestony); Oviszach, Sorrentino, De Sena (15'st Stabile); A disp.: Russo, Manrrique, Grasso, Aruta, Bernardotto. All.: Bertotto

Arbitro: Gavini di Aprilia. Assistenti: Abbinante di Bari e Massari di Bolfetta. Quarto ufficiale: Tedesco di Battipaglia

Marcatore: 3'st Marotta, 8'st Yabre

Note: Ammoniti Carfora, Alfieri, Sorrentino. Minuti di recupero 1'pt

Benevento-Giugliano, il prepartita

Al Vigorito si affrontano Benevento e Giugliano per il primo turno della Coppa Italia Serie C. La gara è da eliminazione diretta, quindi in caso di parità si procederà ai supplementari e, eventualmente, ai tiri di rigore. La vincente approderà al secondo turno, dove affronterà una tra Casertana e Latina