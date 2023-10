Foggia-Benevento, brutte notizie per i tifosi sanniti: ecco le info prevendita La comunicazione del club pugliese in vista del turno infrasettimanale di giovedì

I tifosi del Benevento residenti nel Sannio non potranno assistere al match tra Foggia e Benevento, in programma giovedì sera allo Zaccheria. Lo ha reso noto il club rossonero attraverso una nota ufficiale. Previsti soltanto 250 tagliandi per coloro che hanno diritto all'acquisto.

Foggia-Benevento, la nota del club rossonero

Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Benevento, decima gara del campionato Serie C Now – Girone C stagione sportiva 2023/2024, in programma giovedì 26 ottobre 2023 allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 20:45. Il costo del biglietto è di euro 10.00 + di diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online e presso i punti vendita del circuito di biglietteria VIVATICKET dalle ore 16:00 di lunedì 23 ottobre 2023 e fino alle ore 19:00 di mercoledì 25 ottobre 2023. La vendita dei tagliandi per il settore Ospiti dello Stadio Pino Zaccheria in occasione del match Foggia-Benevento è vietata ai residenti nelle provincie di Foggia e Benevento. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa. La capienza del Settore Ospiti in occasione di questo incontro sarà di 250 unità.