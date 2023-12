Auteri nuovo allenatore del Benevento Torna a distanza di sette anni dopo la storica promozione

Sarà un Natale diverso per Andreoletti. Ma soprattutto sarà un Natale diverso per Gaetano Auteri. Sarà lui il nuovo allenatore del Benevento. Un ritorno in quella città che gli ha permesso di entrare nella storia. Era un momento di grande difficoltà, le dimissioni di Oreste Vigorito (che in fondo non ha mai abbandonato la nave), un girone di andata che sembrava dovesse premiare la Casertana, ma poi la rincorsa, quella dei tifosi giallorossi in Benevento - Lecce. Il sogno che è divenuto realtà. Quel sogno a cui ha deciso di aggrapparsi nuovamente il patròn giallorosso. Con Andreoletti non si poteva andare avanti. Il Benevento ha palesato evidente difficoltà, col Catania la conferma di ciò che non andava. C'era bisogno di una svolta. Il sondaggio c'è stato: Bisoli, Aglietti... tutti disposti a sposare il progetto ma alla fine la scelta è ricaduta su Auteri. Burbero solo in apparenza, capace di respirare la città in cui vive appieno. Tornerà ai piedi della Dormiente per provare a fare un miracolo. La Juve Stabia è volata via, ma nulla è perduto. Auteri avrà sei mesi di contratto con l'opzione di rinnovo in caso di promozione perché d'ora in poi tutto sarà una scommessa, quella del Benevento ma soprattutto quella di Gaetano Auteri.