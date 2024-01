Benevento, due centrocampisti nel mirino Martedì Carli sarà a Milano per chiudere le ultime operazioni

Il club di via Santa Colomba resta attivo sul mercato. Dopo gli arrivi di Starita e Lanini e diverse partenze bisognerà sia continuare lo sfoltimento che potenziare il centrocampo. Resta viva la pista che porta a Nardi, piace il centrocampista della Reggiana. Pare che la trattativa sia a buon punto. Mancano gli ultimi dettagli. Ma non è l'unico calciatore finito nel mirino del Benevento. Oltre a questo rinforzo si pensa ad un altro arrivo. C'è stato un sondaggio per Valente del Palermo. Carli si è mosso per valutare la disponibilità e prendere informazioni. Il centrocampista per caratteristiche potrebbe fare al caso di Auteri. E' evidente che col cambio del modulo (3-4-3) bisognerà correggere il tiro. Ma servirà anche portare a termine altre operazioni. Dopo l'uscita di El Kaouakibi al Sud Tirol, restano in partenza Tello, Karic, Masella e Kubica. Il direttore tecnico sta provando a trovare loro nuove sistemazioni. Questi gli obiettivi del club di via Santa Colomba. Martedì Carli raggiungerà la sede di Milano per il rush finale.