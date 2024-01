Mercato, Tello lascia il Benevento Il centrocampista andrà al Catania

Il Benevento mette a segno un'altra operazione in uscita. E' arrivato anche l'addio di Tello che finalmente ha trovato una nuova sistemazione. Il centrocampista andrà al Catania. La società sicula era da tempo sul giocatore, finalmente è stato raggiunto l'accordo. L'uscita del colombiano sarà fondamentale per inserire un nuovo innesto. Carli (questa sera ospite ad Ottogol) domani sarà a Milano per il rush finale. Resta nel mirino Nardi, per dirla tutta c'è già l'accordo col calciatore. Non è escluso nemmeno l'arrivo di un altro centrocampista, dopotutto potrebbe andar via anche Karic.