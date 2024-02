Longo mastica amaro: "Partita persa nel primo tempo" Il tecnico del Picerno dice che nella prima frazione la sua squadra non ha saputo chiudere i conti

Emilio Longo prova a buttar giù in fretta il boccone amaro. Dice che ricorderà a lungo quel primo tempo, che secondo lui avrebbe dovuto tracciare il solco tra la sua squadra e il Benevento. “Se una squadra come il Benevento – dice – rimane in partita, se non la ammazzi, con le qualità che ha può metterti in difficoltà. Noi non siamo riusciti a fare il secondo gol e così si rischia sugli episodi. Diciamo che s'è giocato un tempo ciascuno: una squadra ha segnato due gol nel suo, l'altra uno solo”. C'è da dire che al di là di un certo predominio nel primo tempo, sulla bilancia doverebbe essere sempre messo l'episodio del gol annullato al Benevento, una topica grossa dell'arbitro.

Longo è certo: “La partita noi l'abbiamo persa nel primo tempo. Lì siamo stati protagonisti indiscussi. Ma chi segna di più vince ed entrambe le squadre hanno provato a mettere sotto l'avversario. Da questa partita dobbiamo portarci via questo tipo di esperienza”. Un complimento a denti stretti in chiusura al Benevento: “La loro turnazione ha fatto la differenza, ma i miei ragazzi non mi deludono mai. Noi dobbiamo essere coerenti e leali con quello che stiamo facendo. Stasera abbiamo giocato contro la squadra migliore di questo campionato”.