Benevento, occhi aperti e grande concentrazione Sulla carta non c'è partita, ma è sempre il campo a emettere il suo verdetto

(frasan) Sulla carta le difese di Sorrento e Benevento si equivalgono. Che significa sulla carta? Che hanno finora subito lo stesso numero di gol, 27 in 27 partite. Media identica, un gol ogni gara. Ma la “carta” è una cosa, il campo un'altra. Soprattutto in questo derby che si preannuncia al Vigorito. Maiuri, un ex tanto stimato nel Sannio, si ritrova a rivoluzionare proprio la difesa: ha i due centrali squalificati. E non due centrali qualunque, ma proprio i pilastri della sua retroguardia, l'ex giallorosso Fusco e l'esperto Blondet. Sta decidendo in questi giorni chi impiegare al loro posto, ma non è una scelta semplice. In organico si ritrova solo un altro centrale difensivo, il 26enne Vincenzo Di Somma, appena 4 apparizioni quest'anno (uno spezzone di partita anche contro il Francavilla). Poi c'è il giovane Morichelli, arrivato a gennaio dal Perugia. Lui non ha ancora esordito con la maglia rossonera. Insomma, si capisce che non è una situazione facile per Maiuri, a cui dovrebbe mancare anche Loreto (esterno sinistro).

Il Benevento da parte sua gode di un momento assolutamente idilliaco: tutti presenti all'ultima seduta di allenamento, almeno due-tre scelte possibili e di livello per ogni ruolo. A dirla così ci sarebbe davvero ben poco da pronosticare (le agenzie quotano a 1,42 una vittoria giallorossa, a 6,50 una del Sorrento, a 4.00 il pareggio), ma si sa nel campionato di serie C è sempre bene non dare nulla per scontato.

La squadra giallorossa chiude la settimana con tre sedute mattutine, sabato, domenica e lunedì. Per Auteri ancora un po' di tempo disponibile per fare le scelte migliori. Quando l'organico è a pieno regime, la differenza la fanno i dettagli. A quelli starà attento il tecnico di Floridia per varare la formazione che lui ritiene quella più in condizione. Difficile che cambi la difesa, nonostante abbia nuovamente disponibile Capellini che ha smaltito il lieve infortunio. Terranova dovrebbe essere saldamente al centro della retroguardia in mezzo a Berra e Pastina (entrambi diffidati...). Per Meccariello sembra ancora prematura una convocazione, Viscardi è invece stato concesso alla Primavera (insieme a Nunziante).

A centrocampo si dovrebbe andare verso una riconferma del duo Nardi-Talia, anche se c'è Pinato che avanza a grandi passi verso una candidatura (un po' meno Agazzi). Gli esterni non dovrebbero cambiare: Improta a destra, Masciangelo a sinistra. Sul trio d'attacco è lecito avere qualche tentennamento. Diremmo inizialmente Ciano, Lanini, Starita, ma non escluderemmo a priori né Ciciretti, né Ferrante, apparso abbastanza in palla in allenamento. Toccherà ad Auteri dare corpo alle sue sensazioni. La prima delle due consecutive sfide in casa va assolutamente risolta favorevolmente. Aspettando con curiosità (ma anche con grande serenità) i risultati dagli altri campi: soprattutto Messina-Picerno, Monterosi-Avellino e Juve Stabia-Turris.