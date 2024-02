Carli spettatore al PalaTedeschi Il direttore del Benevento è andato ad assistere alla sfida di calcio a 5 del Teamwear con lì'Itria

Non solo calcio. Il direttore Carli amplia i suoi orizzonti di preferenze e va a far visita (anche per una questione di buon vicinato...) al calcio a 5 giallorosso. L'occasione è la sfida di campionato tra la GG Teamwear Benevento e l'Itria, nel campionato di serie A Elite di cui la squadra sannita è capolista. Carli, accompagnato dal fido Innocenti assiste ad una gara tirata e bella, nella quale i giallorossi di casa hanno la meglio degli avversari col punteggio di 3-1. Insomma il direttore porta bene alla capolista sannita, sperando che le stesse gesta le possa ripetere la squadra giallorossa di calcio a 11 a distanza di qualche metro dal PalaTedeschi. Sinergie fortunate, è l'augurio di tutti gli sportivi beneventani.