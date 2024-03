Serie C / Diretta Potenza-Benevento, LIVE Al Viviani il match valido per la 30a giornata tra lucani e sanniti

Potenza-Benevento, il tabellino

Potenza:

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Improta, Karic, Nardi, Simonetti; Ciano, Lanini, Starita.

Potenza-Benevento, il prepartita

Al Viviani si gioca il match tra Potenza e Benevento, valido per la 30a giornata del girone C di Serie C. I giallorossi puntano al quarto successo consecutivo per tenere il passo della capolista Juve Stabia.