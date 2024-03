Potenza-Benevento, Carli: "Possiamo ancora crescere, dobbiamo farlo in fretta" Le parole del direttore tecnico giallorosso: "Faccio i complimenti ad Auteri"

Intervistato da Rai Sport, Marcello Carli ha parlato così all'intervallo di Potenza-Benevento: "Sono partite difficili. All'inizio non siamo partiti benissimo, poi ci sono state due giocate importanti. Dobbiamo fare un grande secondo tempo. Questo è un campionato dove non ci sono sfide facili, dobbiamo sempre cercare di dare il massimo. Abbiamo grandi margini di miglioramento, dovendo rincorrere c'è un dispendio di energie importanti. Dobbiamo diventare sempre più squadra. Lanini? Quando a gennaio prendi dei nuovi calciatori, sei consapevole che devi aspettare. Sono contento per questi due gol perché gli permettono di prendere fiducia, è un calciatore forte per la categoria".

"Noi dobbiamo provare a crescere. Questo è un dato positivo, però dobbiamo farlo in fretta".

"Starita è un altro ragazzo che si sta ambientando. Anche lui può crescere tanto. I calciatori che fanno la differenza sono quelli davanti, se crescono loro allora crescerà anche la squadra".

"Al mister faccio i complimenti perché sta facendo crescere individualmente i ragazzi".