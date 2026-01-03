Ciarlo (Lega) "Sanità sannita inadeguata, Fico mantenga promesse" L'esponente del partito di Salvini interviene dopo il caso della paziente in PS per 9 giorni

"Le ultime cronache si confermano allarmanti e gravi. La situazione della Sanità sannita continua ad essere estremamente inadeguata".

Lo fa presente Teresa Ciarlo, già candidata al Consiglio regionale della Campania e Dirigente di forte riferimento in seno al Coordinamento provinciale della Lega Salvini premier, partito da poco guidato dal Commissario Domenico Parisi.

"La stampa fa riferimento ad attese che continuano ad essere chilometriche quanto estenuanti presso il Pronto Soccorso del San Pio di Benevento. Non è tollerabile che i cittadini siano costretti a sopravvivere per giornate intere su barelle in attesa di essere valutati e trasferiti eventualmente in reparto. È una deficienza nell'assistenza sanitaria inammissibile e incompatibile con contesti di civiltà. E, purtroppo, quella di cui si discute non è una situazione nuova ma perdurante, sicuramente aggravatasi all'indomani del dimezzamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti, da oltre un anno, quest'ultimo, operante con orari di ufficio. Il nuovo Governo regionale, che nel suo Presidente Fico ha sbandierato in campagna elettorale la piena attenzione per le aree interne e per la Sanità, dia risposte immediate. Intanto prendiamo atto del fatto che non vi è stata la messa in opera di alcun assessorato alle aree interne. Né Fico potrà invocare attenuanti dal momento che ha trattenuto in capo alla sua persona la delega alla Sanità. Per questo motivo, su di lui grava ancor di più l'obbligo di porre rimedio alle intollerabili difficoltà che si trovano a dover fronteggiare quanti sono costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso del San Pio. Al netto della grande bravura e della professionalità del personale medico e sanitario in generale, quanto si continua a verificare rappresenta un rischio ed un pregiudizio al diritto alla salute e a cure tempestive. Presidente Fico, la campagna elettorale è terminata: non deve far altro che dare esecuzione agli slogan sbandierati dai palchi di mezza Campania. Nelle prime, si preoccupi di restituire il Pronto Soccorso santagatese ad un regime di full time con tanto di reparti a sostegno, laddove è chiaro che questa soluzione andrebbe ad alleggerire la pressione sul PS beneventano. Gli strumenti già li ha a disposizione: sono quelli forniti dalla stessa norma regionale sotto le spoglie sempre vive del Decreto 41/2019. Con il Commissario provinciale Domenico Parisi e con tutta la dirigenza provinciale e regionale della Lega Salvini premier - prosegue e conclude Teresa Ciarlo - monitoreremo con puntualità e senza fare deroghe sulle politiche regionali in materia sanitaria e non. Non vorremmo che da De Luca a Fico sia cambiata solo la facciata ma non la sostanza".

