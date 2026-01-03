Rugby, l'Ivpc Benevento annuncia un doppio colpo: firmano Fusco e Leo Due operazioni in entrata per il club sannita

Doppio colpo in casa Ivpc Rugby Benevento, da oggi si aggregheranno al gruppo del coach Fusco gli atleti:

Emilio Fusco napoletano del 1997, mediano di mischia, con alle spalle tantissime esperienze nell'alto livello Italiano, Inglese e Francese e diverse apparizioni nelle nazionali azzurre.

Alessandro Leo classe 1988 inglese con passaporto Italiano,seconda/terza linea, ha giocato con la nazionale Italiana under 20 e in diversi club di eccellenza, al suo ritorno in patria ha vestito la maglia di diverse formazioni di alto livello Inglese tra le quali spiccano i Wasps.

La società augura loro il benvenuto all'IVPC Rugby Benevento e li ringrazia per la fiducia avuta nella stessa