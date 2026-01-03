Questa settimana la Strega ospita il Rugby Benevento La società consegnerà al presidente onorario Vigorito la maglia celebativa per il 60 anniversario

Prosegue il ciclo di appuntamenti “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, il progetto del Benevento Calcio pensato per valorizzare le associazioni sportive del territorio in occasione delle gare casalinghe della prima squadra.

Questa settimana sarà la volta dell’Ipvc Rugby Benevento, associazione fondata su una lunga tradizione sportiva e considerata una delle realtà più longeve e significative del panorama rugbistico nazionale. Nel corso degli anni ha contribuito in maniera determinante alla crescita dello sport sannita, distinguendosi per i valori di appartenenza, impegno, rispetto e spirito di squadra, che da sempre ne contraddistinguono l’identità. Per l’occasione, la società consegnerà al Presidente onorario, Oreste Vigorito, la maglia ufficiale celebrativa del sessantesimo anniversario.

Lunedì 5 gennaio 2026, durante l’intervallo di Benevento-Crotone, con calcio d’inizio alle 20:30, i tesserati della società sfileranno per un emozionante giro di campo, accompagnati da dirigenti e allenatori.

Lo speaker condividerà con il pubblico il percorso, la passione e l’impegno con cui l’Ipvc Rugby Benevento sostiene e promuove lo sport sannita.