Benevento, sabato Starita contro il suo passato Nel girone d'andata l'attaccante napoletano ha segnato ben 11 reti nelle file del Monopoli

(f.s.) Dopo una settimana di allenamenti al Meomartini, il Benevento torna nella sua “casa” all'Antistadio Imbriani. E tornano anche i pomeriggi aperti al pubblico. Domani alle 15,15 è in programma la ripresa della preparazione della squadra giallorossa che inizia a pensare all'incontro col Monopoli.

Una sfida particolare, non certo per la caratura tecnica della squadra pugliese, ma per ciò che la partita vale in termini di classifica e di possibile ulteriore passo avanti. Per altro non mancano altri aspetti che fanno di quella di sabato una gara particolare. Nessuno in casa giallorossa ha dimenticato la partita d'andata al Veneziani, conclusa con un perentorio 3 a 0 a favore dei biancoverdi. Ricordate chi realizzò i 3 gol? Il primo fu di Iaccarino, ventenne mezzala cresciuta nel Napoli, che si regalò un gol d'alta scuola. Particolarità: è stato l'unico segnato in stagione da giovane mediano. Le altre due reti le segnò tal Ernesto Starita, scatenato nelle file del Monopoli nel girone d'andata in cui mise a segno la bellezza di 11 reti. Ma che poi nel mercato di gennaio è arrivato a rinforzare proprio la rosa giallorossa. Finora una parentesi non all'altezza della prima parte della stagione per lui: 9 partite, un solo gol. L'attaccante napoletano non è stato fortunato neanche sabato a Giugliano, quando è andato come un falco su un pallone deviato dalla difesa di casa, ma s'è visto negare il gol da un intervento straordinario di Danilo Russo: il volto dell'attaccante giallorosso ha tradito tutta la delusione per un momento in cui le cose non gli girano per il verso giusto. Molti ne ricordano il suo arrivo in giallorosso: Starita fu al centro di una diatriba con l'Avellino, che lo aveva trattato a lungo e dava quasi per definita la trattativa. Quando il Benevento si fece avanti, l'affare si chiuse in un baleno e l'attaccante dichiarò di aver scelto la squadra giallorossa “per la sua storia”. Inutile dire che ad Avellino non gradirono e parlarono di voltafaccia incomprensibile.

Per l'attaccante napoletano sta, dunque, per iniziare uno spicchio di campionato particolare: sabato alle 14, al Vigorito, affronterà il “suo” Monopoli, la squadra da cui ha ricevuto le maggiori soddisfazioni: con la maglia biancoverde ha giocato 130 partita in campionato (compresi play off) realizzando 39 gol, e altri 3 in Coppa Italia. Non potrà essere una partita come un'altra per lui, che non avrà certo voglia di fare brutta figura contro i suoi vecchi compagni. Stessi colori contro lunedì 15 aprile, quando il Benevento sarà di scena al Partenio di Avellino. Anche quella sarà una sfida particolare per Ernesto Starita, quasi un ex con tutti gli aspetti non sempre piacevoli che comporta questo “status”.

Nella foto Taddeo, la gran parata di Russo sulla devizione di Starita a Giugliano