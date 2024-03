Nardi, fastidio all'adduttore: domani ecografia di controllo La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma lo staff sanitario vuole monitorarlo

Quando le cose filano via lisce come l'olio, non c'è nulla da fare, la dea bendata resta sempre in agguato con i suoi strali. La notizia che arriva dall'ultima seduta di allenamento mette un po' in agitazione perchè riguarda Filippo Nardi, vale a dire, con tutto il rispetto per gli altri compagni di squadra, l'unico veramente insostituibile della squadra di Auteri. Ha avvertito un fastidio all'adduttore a fine seduta, la speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma lo staff sanitario non vuole correre rischi e domani mattina il giocatore trevigiano si sottoporrà a ecografia per capirne di più. Da quando ha esordito nelle file giallorosse, il 4 febbraio contro il Brindisi, Nardi non si è mai fermato, giocando senza soluzione di continuità. 9 partite, 712 minuti. E un passo alla volta è diventato uno dei cosiddetti “titolarissimi”, il centrocampista intorno al quale costruire la squadra votata all'attacco.

La speranza dunque è che non si tratti di nulla di grave, dopo di che saranno i medici e Auteri a valutare se c'è la possibilità di impiegarlo contro il Monopoli o consentirgli un turno di riposo per smaltire senza problemi ulteriori il fastidio all'adduttore.