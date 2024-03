La serie C e gli intrecci pericolosi tra play off e play out Il Catania ha già pressoché acquisito il diritto ai play off per la Coppa, ma potrebbe perderlo

(f.s.) Il primo atto di questa 34. giornata è stato un melodramma. Sempre di calcio parliamo, ma il tunnel in cui si è infilato il Catania rischia di portare ad un epilogo davvero rocambolesco. Gli etnei hanno perso l'anticipo in un Cibali deserto contro il Giugliano di Bertotto: 3 a 2 per i napoletani, che giocano con spensieratezza e coltivano il sogno dei play off.

Un sogno che credevano di aver agganciato anche i siciliani, visto che martedì dovranno giocare la finale della Coppa Italia contro il Padova. Proprio la posizione in classifica dei patavini, con un secondo posto già virtualmente conquistato, consentirà agli etnei la disputa dei play off entrando addirittura nella competizione nel primo turno delle finali nazionali quando ci sarà stata già una robusta scrematura (in lizza 10 squadre, più le seconde che entreranno nel turno successivo): il regolamento infatti prevede che se la vincente della Coppa Italia è già al turno nazionale per la sua posizione nella stagione regolare, lasci il posto alla squadra perdente. Il problema per il Catania sono quei play out che si aprono come un baratro sotto i piedi: la Turris quint'ultima ha tre lunghezze di svantaggio e in caso di vittoria (a Cerignola) aggancerebbe proprio gli etnei a 4 giornate dalla fine. E qui il regolamento cambia: perchè se l'avente diritto ai play off per la posizione in Coppa Italia spronfonda nei play out, perde il diritto più prezioso e gioca i play out anziché i play off. Ecco il melodramma (sportivo, s'intende) del Catania.

Il Benevento è spettatore interessato, ma fino ad un certo punto. Domani a Teramo potrebbe dare una mano sia alla Turris che al Catania, battendo il Monterosi. Perchè i laziali sono lontani 9 punti dal quint'ultimo posto e il regolamento dice che in caso di un vantaggio di 8 punti (o superiore) il play out tra la penultima e la quint'ultima non si disputerà. Un bel guazzabuglio di regole e norme.

Il Benevento, si sa, deve giocare solo per sé, ma nel calendario dei giallorossi c'è anche una trasferta al Cibali all'ultima giornata contro un Catania che sarebbe opportuno affrontare in un clima più disteso. E' comunque presto per fare questi discorsi: ora la cosa più importante è fare risultato pieno a Teramo cancellando subito lo scivolone casalingo contro il Monopoli.