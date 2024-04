Serie C / Diretta Benevento-Juve Stabia 0-0, LIVE Al Vigorito c'è il confronto della 35a giornata tra i giallorossi e le vespe

33' - Testa di Romeo che va di poco fuori

29' - Improta riprende il gioco, nel frattempo Auteri ha chiesto a Benedetti, Terranova e Karic di scaldarsi

27' - Problemi per Improta

23' - Occasione Benevento: punizione di Ciciretti per la testa di Improta, Thiam compie un intervento di spessore deviando in angolo

15' - Risponde la Juve Stabia con un colpo di testa di Adorante: palla sul fondo

15' - Squillo del Benevento con Starita: facile parata di Thiam

11' - Conclusione di Mosti dal limite: Paleari respinge

5' - Prime fasi di studio

1' - Comincia Benevento-Juve Stabia!

0' - Entrano le squadre in campo. Spettacolo sugli spalti da parte di entrambe le tifoserie

Benevento-Juve Stabia 0-0, il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Perlingieri, Starita. A disp.: Manfredini, Benedetti, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Pinato, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius. All.: Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Piscopo, Baldi, Meli, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D'Amore, Erradi, Picardi, Stanga, Piovanello. All.: Paglica

Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina. Quarto ufficiale: Ubaldi di Roma 1

Benevento-Juve Stabia, il prepartita

Il Benevento ospita la Juve Stabia per la 35a giornata del girone C di Serie C. Per le vespe potrebbe essere una serata storica: con un risultato positivo, infatti, conquisterebbero l'aritmetica promozione in Serie B. La Strega non ha alcuna intenzione di perdere punti e vuole rispondere alla vittoria di ieri dell'Avellino contro la Turris, tornando al secondo posto in classifica. L'intento dei giallorossi è anche quello di riscattare la sconfitta interna col Monopoli, ritrovando il sorriso tra le mura amiche.