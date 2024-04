Capellini: "Il gesto della Curva Sud è stato bellissimo" "La gente merita più di quello che le abbiamo dato finora"

Ordinato, gran colpitore di testa e bella regia difensiva. Alla Juve lo chiamavano il difensore in frak: Riccardo Capellini è stato tra i migliori nella squadra giallorossa. Confida quando ha saputo che avrebbe giocato: “Prima della partita il mister mi ha chiamato in disparte e mi ha detto che avrei giocato dall'inizio. Sono stato contento”. Il Benevento avrebbe meritato qualcosa di più: “Abbiamo giocato da squadra, penso si sia visto, purtroppo è mancato il gol, il rammarico è che volevamo impedire alla Juve Stabia di vincere il campionato in casa nostra. Ora avremo lo scontro diretto con l'Avellino e vediamo cosa accade”.

Dopo la partita è partita la manifestazione dei tifosi giallorossi, roba da brividi: “La curva, la nostra tifoseria ha fatto un grossissimo gesto: la gente merita più di quello che abbiamo dato. Pensiamo al prossimo lunedì, il resto arriverà. Sono fiducioso”. In fondo dice che prima o poi se l'aspettava qualcosa del genere: “Era un derby, loro venivano qui per vincere, me l'aspettavo una risposta così dalla nostra gente. Adesso pensiamo a lunedì”.