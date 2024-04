Pagliuca esalta il gruppo e i suoi valori: "E' stato il nostro segreto" "Complimenti al Benevento, farà grandi cose nei play off"

Guido Pagliuca ha le sembianze di un guerriero che ha combattuto una battaglia aspra ed è riuscito ad uscirne vincitore. La Juve Stabia è in B e lui finalmente può lasciarsi andare: “Il segreto di questo successo è stato il gruppo dai valori morali altissimi: l'unione tra i giocatori e la società e la gente. La somma di tutto ciò è stato il valore aggiunto che ci ha fatto vincere il campionato. Uno staff che ha cercato ogni giorno stimoli nuovi, poi i nostri tifosi, si è creata quell'empatia tra tutte quelle componenti: zio vincenzo, seba, il segretario, non vorrei dimenticarmi qualcuno. I giocatori sono entrai in campo senza senza alibi”.

Ha sofferto come non mai al Vigorito, ma tutti hanno lottato col coltello tra i denti per non uscire sconfitti: “Avevamo un vantaggio alto, ma sbagliare la partita avrebbe un po' sminuito il nostro campionato, i ragazzi lo hanno capito. Con tutte le squadre partite con ambizioni abbiamo fatto grandi prestazioni, vuol dire che la squadra è cresciuta. Faccio i complimenti al Benevento, ha un allenatore bravo, una società solida, farà grandi cose nei play off, li potrà vincere al pari dell'Avellino, del Picerno. Sapevamo che negli ultimi dieci minuti, la giocata di un singolo poteva anche metterci in difficoltà, abbiamo colto il 21° clean sheet, questione di fame e concentrazione”. Poi si lascia andare ai ricordi: “Stavo per andare al nord, ma quando mi hanno chiamato da Castellammare mi sono catapultato al sud: mio padre è oroginario di Napoli, mi ha detto “vacci, piangerai quando arrivi e quando te ne andrai... Ne sono certo, questo è il momento più bello della mia breve carriera”.