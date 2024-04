Improta, distorsione di primo grado alla caviglia sinistra Questo l'esito della risonanza: sarà valutato giorno per giorno

La risonanza a cui si è sottoposto Riccardo Improta ha dato il suo verdetto: distorsione alla caviglia sinistra di primo grado. In termini tecnici si definisce di primo grado, come riportano i manuali di medicina, “una distorsione che abbia subito una deformazione elastica a carico del legamento che però, per fortuna, non riporta lesioni. E' evidente che c'è bisogno di monitorare giorno per giorno progressi e manifestazioni dolorose. E' quello che farà lo staff medico del Benevento, tenendo sotto controllo la caviglia di Improta. Che rimane uno dei giocatori più importanti della sqiadra giallorossa e per il quale, evidentemente, non si possono correre rischi inutili.