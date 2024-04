Giudice sportivo: 3.500 euro di ammenda alla J.Stabia per "cori beceri" Mano leggera per la bagarre accesa a metà partita tra le panchine

Il Giudice sportivo della Lega Pro ha comminato 3.500 euro di multa alla Juve Stabia (tra le altre cose per aver “intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale).

Ammenda di 1000 euro al Benevento per l'esplosione di un forte petardo nel finale.

Per la mischia che si accesa tra le opposte panchina al termine del primo tempo, questi i provvedimenti scaturiti.

Inibito fino al 18 aprile 2024 e 500 euro di ammenda per il dirigente della Juve Stabia (espulso) Di Maio Giuseppe. Una giornata di squalifica per uno degli allenatori in panchina della Juve Stabia, Carbone Riccardo per aver “ enuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava”. Infine una giornata di squalifica per Marinaccio Raffaele, operatore sanitario del Benevento, per aver “tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava”.