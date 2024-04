Il Benevento per Avellino prende forma Improta e Lanini dovrebbero essere out. Insieme a loro anche benedetti

(f.s.) Auteri sta cominciando a lavorare sull'undici di partenza nel derby di lunedì al Partenio. Le prove sul campo sono da prendere con le molle, nel senso che al tecnico di Floridia piace anche provare solo dei pezzi di un settore, senza inserirlo subito nel contesto della squadra complessiva, tanto da non comncedere indicazioni sulla formazione che scenderà in campo.

Nell'ultima seduta di allenamento stamattina erano assenti oltre a Lanini ed Improta, anche Karic e benedetti. Lo svedese è diventato papà ed ha avuto un breve permesso. L'ex Cittadella, invece, fermo anche nella seduta di ieri, ha una contrattura al gemello mediale, per cui anche lui potrebbe affollare la lista degli assenti lunedì sera ad Avellino.

I dubbi del tecnico sono soprattutto in un paio di ruoli. Innanzitutto il centrale di difesa. Contro la Juve Stabia, Capellini ha giocato un'ottima partita, ma forse contro l'attacco mitraglia dell'Avellino (Patierno, Gori, Sgarbi), Auteri pensa di nuovo ad un uomo di esperienza come Emanuele Terranova. Rispetto a lunedì scorso, dunque, dovrebbe mancare Improta a destra e il suo posto potrebbe essere ricoperto dal rientrante (dalla squalifica) Simonetti. A sinistra è ovviamente pronto alla riconferma Edo Masciangelo. E' la soluzione più semplice, ma non l'unica. Visto che lunedì scorso all'uscita dal campo di Improta, Auteri dirottò nel ruolo di esterno a destra Nermin Karic. Lo svedese ha giocato anche alcune partite dell'andata in quel ruolo e non è completamente utopistico pensare ad un suo eventuale utilizzo a destra con Simonetti a sinistra.

In avanti i ruoli sembrano assegnati: Ciciretti a destra, capace di regalare qualità al gioco giallorosso, il giovane Perlingieri al centro, Starita a sinistra. Difficile che il tecnico scelga diversamente. Anche se ci sono ancora ben tre allenamenti mattutini (domani e domenica al Meomartini, lunedì mattina al Comunale di Pietredefusi in erba sintetica) per decidere la squadra che si opporrà all'Avellino di Pazienza.