Benevento, rifinitura anticipata alle 9,30 Rimangono molti dubbi sull'undici di partenza al Partenio

(f.s.) Rifinitura al Meomartini anticipata di un paio d'ore. Auteri ha disposto che questa mattina si andasse in campo alle 9,30, per evitare soprattutto le ore più calde (chiusura prima di mezzogiorno). Anche oggi, insieme alla squadra si è allenato sul terreno sintetico Eric Lanini, pur senza partecipare alle esercitazioni col pallone. Possibile che possa essere il preludio ad una convocazione (altrimenti che senso avrebbe farlo allenare sull'erba artificiale) e quindi ad un rientro molto anticipato rispetto alle aspettative.

Rimangono i dubbi in ogni reparto, come è solito fare il tecnico di Floridia. In difesa, dove non è campato in aria, l'idea Meccariello come braccetto di destra al posto di un Berra che nelle ultime partite ha denotato un po' di stanchezza. Così come a centrocampo c'è il ballottaggio sul nome che affiancherà in mediana Nardi, unico punto fisso dello schieramento giallorosso. C'è Talia in pole, ma non è da scartare a priori l'idea Agazzi, provato spesso al fianco dell'ex reggiano.

In avanti sembra scontata la riconferma dell'enfant prodige, Perlingueri. Bisognerà affiancargli altri due elementi. Uno dovrebbe essere Starita a sinistra, l'altro Ciciretti a destra. Ma non è da escludere il ricorso al “trequartista” già provato a Teramo, con Pinato che potrebbe prendere il posto di un uomo dell'attacco e schierarsi tra le linee. Questo pomeriggio alle 16, la conferenza stampa del tecnico di Floridia.

Nella foto Poinato, in predicato di essere utilizzato ad Avellino