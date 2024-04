Benevento-Latina, inizia la vendita libera: chiusa la Curva Nord locale Le info per i possessori del tagliando del suddetto settore

È partita alle 10:30 la vendita libera di Benevento-Latina. Come noto, il club giallorosso ha scelto di indire per la sfida ai pontini la "Giornata giallorossa", con gli abbonamenti che quindi non saranno validi. Ieri è terminata la fase di prelazione che ha fatto registrare circa 700 emissioni. Con l'inizio della vendita libera, la società ha fatto sapere che "per sopravvenute esigenze organizzative, la Curva Nord locale resterà chiusa, pertanto gli abbonati del suddetto settore prenderanno posto nel settore Tribuna Inferiore J-L Varco 1".

