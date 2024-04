Il Benevento guarda avanti: dal 30 ritiro romano al "Mancini" Programmati due giorni di assoluto riposto il 28 e il 29

Il pensiero corre veloce. La stagione regolare volge al termine e l'obiettivo è ben delineato, con un piccolo dubbio finale: secondo o terzo posto? Verrebbe di dire alla Chiambretti che “comunque vada sarà un successo”. La differenza c'è, ma il senso di lotteria rimane. Da terzi si entra in gioco qualche giorno prima e si disputa una sfida in più. Che non sarà, lo diciamo subito, una passeggiata di salute, a a quel punto non si può pensare di avere degli avversari “cuscinetto”.

Dicevamo che il pensiero corre veloce e la società per non farsi trovare spiazzata ha già programmato la settimana del dopo Catania. Martedì 30 aprile di buon mattino si parte alla volta della capitale per un breve ritiro al Mancini Park Hotel. Un luogo dell'anima, viene di dire. Lì dove sono stati messi in cantiere i momenti più belli del Benevento Calcio. Proprio a partire dalla stagione 2015-16, quella che con Gaetano Auteri alla guida condusse alla prima storica promozione in serie B. Si parte la mattina, al pomeriggio c'è già una bella seduta di allenamento, dopo che i giallorossi avranno usufruito di due giorni di completo riposto (domenica 28 e lunedì 29) al ritorno dalla trasferta al Cibali. Come si dice: il futuro è adesso. E nessuno ha voglia di sprecarlo.