Catania-Benevento, rivivi la conferenza stampa di Auteri: "Partita decisiva" Il tecnico giallorosso ha presentato il match del Massimino che chiuderà la stagione regolare

Manca sempre meno al match tra Catania e Benevento che chiuderà la stagione regolare in Serie C. A due giorni dal fischio d'inizio, Gaetano Auteri ha presentato l'incontro in conferenza stampa.

Mister come stanno Terranova e Pinato? Cosa ne pensa del Catania che è in questa situazione paradossale tra play off e play out?

"Terranova e Pinato saranno a disposizione. Terranova non ha avuto niente di particolare, sono piccoli intoppi che possono capitare. Dobbiamo gestirli, sono calciatori allenati e pronti e faranno parte della partita. Per il Catania è stata una stagione tribolata per una serie di motivi. Giocheremo in una piazza importante, dove la passione calcistica è all'ennesima potenza. Si giocano tutto, ma ci giocheremo tutto anche noi".

Sarà dato spazio a chi ha giocato meno?

"Delle diffide ne terremo conto perché abbiamo dei calciatori in organico che non sono riserve. Ultimamente stanno giocando Talia e Nardi, ma Agazzi può fare bene così come Karic. Siccome abbiamo un organico di valore, non ci snatureremo né indeboliremo. Li vedo tutti i giorni, non siamo quelli di qualche mese fa. Sono tranquillo. Potremo fare anche delle cose diverse. Per definizione cominciamo in un modo, ma i calciatori cambiano la propria posizione. Tutto può essere. Karic potrebbe fare anche l'esterno, però diciamo che giocherebbe in mezzo al campo se teniamo conto delle diffide. Sono calciatori che hanno qualità. Un cambio in porta? Le sue ammonizioni sono state dovute per perdite di tempo e questo non mi piace. C'è Manfredini che è un ragazzo straordinario, anche qui ci potrebbe essere questa evenienza. Abbiamo due portieri forti".

Gli attaccanti possono essere un valore aggiunto?

"I gol sono una sorta di panacea. Stiamo bene, anche davanti. Ci sono tante possibilità, come Bolsius, Carfora, Lanini e lo stesso Ciano. Stiamo bene. Questa è una gara da dentro o fuori. Per noi soltanto la vittoria ci può dare una bella percentuale di scavalcare l'Avellino, di questo ne sono convinto: è una mia convinzione personale. Gli altri risultati non ci interessano. Conta consolidare la posizione e migliorarla, ognuno trae le proprie conclusioni. Sappiamo che giochiamo contro una squadra importante, sono partite stimolanti".

La situazione del Taranto può essere un problema?

"Mi auguro di no. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Sarebbe un problema perché si andrebbe a spostare le date dei play off".

Il 4-0 con il Latina può essere una svolta della stagione?

"È un percorso di crescita individuale e collettivo, ma soprattutto collettivo. Il percorso di lavoro lo continueremo a fare. Le vittorie aiutano sempre, ma anche prima non c'era alcuna titubanza morale e mentale. I calciatori erano consapevoli di aver fatto delle buone prestazioni. Il calcio è una somma di errori, se sbagli meno dell'avversario vinci. Cosa mi ha chiesto la società? Nulla di particolare. La partita di sabato sarà decisiva per stabilire la posizione di classifica, proviamoci".

Ciciretti e Improta saranno a disposizione?

"Ciciretti e Improta abbiamo preferito di dargli tempo. Ciciretti potrebbe essere disponibile, ma preferiamo evere calciatori al 100%".