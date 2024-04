Serie C / Diretta Catania-Benevento 0-0, LIVE Al Massimino gli ultimi novanta minuti della stagione regolare di siciliani e giallorossi

36' - Ammonito Masciangelo

35' - Da qualche minuto il Benevento è padrone del campo: violenta conclusione di Karic, respinta da Furlan

28' - Occasionissima Benevento: Masciangelo dalla sinistra serve Bolsius che, tutto solo e con la porta spalancata, spedisce sul fondo

20' - Auteri inserisce Viscardi al posto di Pastina

19' - Pastina rientra in campo, ma non riesce a proseguire l'incontro

18' - Batti e ribatti in area, Cicirelli prova la conclusione dal limite: palla alta

15' - Problemi fisici per Pastina

12' - Il Catania spinge: colpo di testa di Di Carmine su assist di Zammarini respinto da Manfredini. L'arbitro fischia fallo in favore del Benevento

9' - Traversa Catania! Sul successivo corner, Bouah colpisce il legno con un colpo di testa

9' - Conclusione di Celli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla viene deviata da un difensore giallorosso e sfiora la parte alta della traversa

1' - Comincia Catania-Benevento!

0' - Le squadre sono in campo da cinque minuti. Il fischio d'inizio tarda ad arrivare per garantire la concomitanza con le altre partite

Catania-Benevento 0-0, il tabellino

CATANIA (3-5-2): Furlan; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Tello, Sturaro, Haveri, Costantino, Chiricò. All.: Zeoli

BENEVENTO (3-4-3): Manfredini; Berra, Terranova, Pastina (20'pt Viscardi); Simonetti, Karic, Agazzi, Masciangelo; Bolsius, Lanini, Starita. A disp.: Paleari, Meccariello, Capellini, Kubica, Pinato, Nardi, Talia, Benedetti, Rillo, Ciano, Marotta, Ferrante, Perlingieri, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Frascaro di Firenze. Assistenti: Catani di Fermo e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo

Note: Ammonito Masciangelo

Catania-Benevento, il prepartita

Al Massimino si chiude la stagione regolare di Catania e Benevento. I siciliani sono alla disperata ricerca di una vittoria per evitare i play out, garantendosi l'accesso agli spareggi promozione grazie alla conquista della Coppa Italia. La Strega, reduce dal 4-0 interno col Latina, vuole i tre punti per insidiare il secondo posto occupato dall'Avellino.