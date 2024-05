Benevento, oggi si torna a casa Stamattina seduta finalmente sotto il sole. Poi pranzo e di nuovo in pullman direzione Sannio

Ritiro ai titoli di coda. Stamattina tutti in campo finalmente con una giornata di sole che ha allietato la capitale, poi dopo pranzo si risale in pullman per tornare a casa. A quel punto i giallorossi potranno centellinare il tempo libero tra la fine del ritiro e la ripresa della preparazione a Benevento. Avranno domenica tutta libera, ma in fondo potranno usufruire anche di metà sabato e della mattinata di lunedì 6 maggio visto che l'appuntamento per la ripresa è fissato per le 15,45 all'Antistadio Imbriani.

Sono stati quasi 5 giorni di intenso lavoro, con qualche intoppo dovuto al maltempo (che per la verità ha imperversato in tutta Italia), ma senza alcuna distrazione. La squadra è rimasta concentrata sugli allenamenti da svolgere anche quando l'opinione pubblica era completamente presa dall' “affaire Taranto”. Anche sotto questo aspetto la formazione giallorossa sta assimilando il carattere del suo timoniere, che rivolge i suoi pensieri unicamente al miglioramento del gruppo e concede poco a tutto quello che avviene intorno.

Intanto la prossima settimana è già programmata nei dettagli. Una seduta al giorno, a cominciare dal pomeriggio del 6 maggio. Di pomeriggio anche il giorno dopo 7 maggio, di mattina invece i successivi 5 giorni, da mercoledì 8 a domenica 12. A quel punto sarà già momento di rifinitura, perchè martedì 14 maggio la squadra giallorossa esordirà nei play off, primo turno della Fase Nazionale: la partita di andata, come tutti sanno, avverrà in trasferta. Il ritorno è fissato al Vigorito sabato 18 maggio. Gli orari sono ancora da scegliere. Come abbiamo ripetuto tante volte, sembra difficile prevedere sin d'ora il nome dell'avversario da affrontare. La griglia di questo turno sarà formato da cinque teste di serie (le tre terze, ovvero, Benevento, Vicenza e Carrarese, la vincente della Coppa Italia, vale a dire il Catania e dalla migliore qualificata dal turno precedente della fase a gironi – che mantenendo i pronostici potrebbe essere la Casertana, migliore quarta, meglio di Triestina e Perugia): le loro cinque avversarie saranno le altre vincenti della fase precedente, da accoppiare con un sorteggio integrale. Come si vede il Benevento conosce solo i nomi delle squadre che non affronterà: Vicenza, Carrarese e Catania, oltre alle tre seconde Padova, Torres e Avellino che entreranno in gioco nel turno successivo.