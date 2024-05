La lotteria dei play off: pronostici, quote e la lunga corsa alla B Si inizia martedì in notturna. Favorite Padova e Avellino (a 4,55), il Benevento a 9.00

(f.s.) La proiezione sui play off è d'obbligo. Martedì si comincia, ci sono anche gli orari delle partite: andranno tutte in notturna e ci sarà la novità del Var. Le tre del girone A che si giocano tutte alle 20,30: Atalanta U23-Trento, Giana Erminio-Pro Vercelli, Legnago-Lumezzane. Poi le tre del girone B, anche per queste inizio ore 20,30: Gubbio-Rimini, Juventus Next Gen-Arezzo, Pescara-Pontedera. Infine il girone C: Taranto-Latina e Cerignola-Giugliano entrambe alle 20,30, Picerno-Crotone che va in diretta su Rai Sport e si gioca ella 21. Molte agenzie di scommesse non hanno ancora comunicato le quote, ma tanti hanno fatto la loro griglia dei pronostici. Nel girone A sono leggermente favorite le squadre di casa, dunque Atalanta U23, Giana Erminio e Legnago, in quello B qualche chance viene data al Rimini di scena a Gubbio, favorite Juventus e Pescara nelle altre due partite. Infine nel girone C favorito il Taranto contro il Latina, il Cerignola sul Giugliano e il Crotone sul campo del Picerno.

Le 9 vincenti (turno secco come quello precedente, in caso di parità al 90' va avanti la squadra di casa meglio classificata nella stagione regolare e i gol in trasferta non valgono doppio) troveranno al secondo turno, sempre strutturato sui gironi di appartenenza, le tre quarte: totale 12 squadre. Saranno divise in tre gruppi: nel gruppo C andranno le tre vincenti (mettiamo secondo pronostico Taranto, Cerignola e Crotone) che troveranno la Casertana che si è classificata quarta e che affronterà la peggiore classificata del terzetto (nel nostro caso ipotetico il Crotone), mentre le altre due si scontreranno tra di loro sempre in gara unica in casa della migliore (nel nostro caso ipotetico Taranto che riceverebbe il Cerignola). Qui finisce la fase a gironi e inizia quella nazionale. Si mischiano tutte le carte.

A questa fase partecipano le sei vincitrici della fase a girone, ma entrano in gioco le tre terze (LR Vicenza, Carrarese, Benevento) e la vincitrice della Coppa Italia (Catania). Queste ultime quattro saranno teste di serie e giocheranno la prima in trasferta. La quinta testa di serie sarà la migliore classificata nella stagione regolare tra le sei vincitrici della fase a girone (se dovesse andare avanti sarebbe la Casertana, la migliore delle quarte). Gli accoppiamenti con le altre cinque viene fatto mediante sorteggio. Poi rimane solo il secondo turno della Fase Nazionale in cui entrano in gioco le tre seconde (Padova, Torres e Avellino), poi spazio alla Final Four, ovvero semifinali e finali. Queste ultime senza alcun condizionamento, e con la possibilità, in caso di parità, di andare ai supplementari e ai rigori.

Interessante a questo punto chiudere con i pronostici di Eurobet sulle possibilità di vittoria delle squadre che partecipano ai play off. Ecco le quote proposte: Padova e Avellino a 4,55, Torres a 6,00, Vicenza a 7,00, Benevento e Carrarese a 9,00, Catania a 10, Triestina, Casertana, Taranto e Perugia a 18, Crotone e Pescara a 28, Atalanta a 35 con Gubbio, Juventus e Picerno. A 51 il Legnago, a 55 Cerignola e Giana Erminio. Le quote più alte sono quelle di Arezzo, Giugliano, Latina, Lumezzane, Pontedera, Pro Vercelli, Rimini e Trento le cui vittorie sono pagate 81 volte la posta (se giocate 10 euro, ne vincente 810).