Benevento, Paleari chiama i tifosi: la carica social in vista dei play off Il post dell'estremo difensore giallorosso pubblicato su Instagram

Ritiro finito per il Benevento, con la testa dei giallorossi che è interamente rivolta ai play off. La squadra di Auteri, come noto, esordirà il prossimo 14 maggio dagli ottavi di finale. Attraverso un post Instagram, Alberto Paleari si è rivolto direttamente ai tifosi in vista degli spareggi:

"E anche questo ritiro è alle spalle! Siamo arrivati al momento clou della stagione: i playoff per l’accesso alla serie B! Ogni goccia di sudore, ogni minuto in campo, ogni allenamento ci ha portato qui. Questo è il momento di dimostrare il nostro valore e lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo. In questa stagione si sono susseguiti alti e bassi, è vero. Ma il vero esame inizia la settimana prossima. Abbiamo bisogno di tutti voi: Venite a sostenerci, a far sentire il vostro calore, perché ogni voce conta”.