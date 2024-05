Benevento, preoccupazione per Capellini e Terranova Entrambi si sono sottoposti a risonanza, per il siciliano gli esiti sono attesi domani

A Gaetano Auteri non piace manifestare le sue preoccupazioni: per lui, che ama affrontare la vita con positività, ad ogni problema c'è sempre una soluzione. Ciò non toglie che qualche apprensione in questi primi giorni di allenamenti all'Antistadio può provarla. Per una ragione semplice: i problemi sembrano interessare soprattutto il reparto difensivo. Si è cominciato con Christian Pastina la settimana dopo Catania: per lui la stagione è terminata dopo l'intervento di sutura meniscale (tre mesi di stop). Ora a preoccupare sono anche le condizioni di Capellini e Terranova, guarda caso altri due difensori. Il giovane centrale ex Juventus si è già sottoposto a risonanza magnetica e tutto sommato gli esiti sono stati incoraggianti: gli è stato riscontrato solo un sovraccarico all'ileopsoas (che è il muscolo flessore dell'anca). Per Terranova invece bisognerà attendere domani gli esiti strumentali per saperne di più: per il difensore di Mazara si sospetta una distrazione muscolare.

La rosa vasta in questo caso viene in aiuto, ma quando i giocatori colpiti sono tutti dello stesso reparto non è certo il massimo. C'è ancora una settimana per mettere a posto le cose e soprattutto cercare varie soluzioni per ovviare eventualmente a qualche assenza. Le situazioni vanno monitorate di giorno in giorno, con la speranza che possano essere risolte in breve.