Ceravolo, il ricordo e la certezza: "Benevento, puoi farcela" L'ex attaccante giallorosso, attualmente al Fiorenzuola, ha parlato in vista dei play off

Nel corso di Ottogol, è intervenuto in collegamento telefonico l'ex giallorosso Fabio Ceravolo che ha ricordato la promozione vissuta nel Sannio nella stagione 2016/2017: "Non dimenticherò mai quella grande cavalcata. Ovunque trovo gente di Benevento, anche sui social. Il ricordo è rimasto indelebile. Sono stati dei play off perfetti, anche se molto difficili. Ci siamo messi sotto e alla fine abbiamo meritato la vittoria".

FORZA DEL GRUPPO - "Il gruppo è troppo importante. Era il primo anno del Benevento in Serie B, non c'erano grosse pretese. In campo siamo riusciti ad andare oltre. Ricordo che all'inizio del girone d'andata eravamo secondi. Era un gruppo formato da ragazzi che conoscevano bene la categoria, questo ci ha aiutato molto. Al Benevento faccio un gruppo in bocca al lupo in vista dei play off. La Strega può conquistare la promozione".