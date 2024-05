Calcolo delle probabilità: chi può essere il primo avversario della Strega? L'unica certezza è che i giallorossi non affronteranno Vicenza, Carrarese e Catania

(f.s.) Il Benevento conoscerà il suo primo avversario nella fase nazionale dei play off non prima di domenica mattina. Sabato, intanto, si sarà giocato il secondo turno della cosiddetta fase a gironi. Sono sei partite che vedranno affrontarsi Triestina-Giana, Atalanta-Legnago, Perugia-Rimini, Pescara-Juventus, Casertana-Cerignola e Taranto-Picerno. Ad attendere le vincitrici nel primo turno nazionale, ci sono le tre squadre giunte al terzo posto, vale a dire Benevento, Vicenza e Carrarese oltre alla vincente della Coppa Italia, il Catania. Queste 4 saranno teste di serie e quindi non si affronteranno fra di loro. La quinta testa di serie sarà la migliore proveniente dalle sei sfide di sabato, tenendo ben presente che tra queste è molto probabile ci sia una delle quarte della stagione regolare, ovvero Casertana che ha chiuso con 65 punti, Triestina (64) o Perugia (63). Si comprende che la prima delle tre che passa il turno sarà testa di serie. Se passassero tutte e tre dunque la testa di serie sarebbe la Casertana, mentre le altre due, Triestina e Perugia, sarebbero potenziali avversarie dei giallorossi. Le altre possibili avversarie, che lo ricordiamo sarsnno frutto di un sorteggio, sarebbero comunque altrettanto forti: da Atalanta a Legnago, da Pescara a Juventus U23, da Taranto a Picerno. In questo momento è solo un calcolo delle probabilità: capiamo che non è un ragionamento di facile presa, ma di certo il Benevento sa che non affronterà Vicenza, Carrarese e Catania e una delle tre quarte che passasse il turno (in ordine Casertana, Triestina e Perugia). Tutte le altre hanno più o meno le stesse probabilità di diventare la prima avversaria del Benevento nei play off.

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno dei playoff che andrà in scena sabato 11 maggio:

GIRONE A: Triestina-Giana Erminio, Atalanta U23-Legnago Salus.

GIRONE B: Perugia-Rimini, Pescara-Juventus NG.

GIRONE C: Casertana-Audace Cerignola, Taranto-Picerno