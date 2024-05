Benevento, i possibili avvicendamenti per il retour match Qualcosa a Trieste non ha funzionato: per altro i tempi ristretti richiedono qualche cambio

(f.s.) Comunque lo si giri, quello della partita di ritorno sarà un altro Benevento. Trieste ha dato indicazioni importanti, a cui difficilmente si può non dare ascolto. Senza considerare la ristrettezza del tempo di recupero tra una partita e l'altra, che quasi obbliga a qualche nuova scelta. C'è da scommettere, insomma, che Auteri opterà per degli avvicendamenti mirati.

Al Rocco non è andato bene il centrocampo dove Talia e Nardi si sono pestati a vicenda i piedi e hanno spesso lasciato il timone del comando nelle mani dei giuliani. Sempre al Rocco nel finale si è rivisto Biagio Meccariello, un elemento di grande spessore, frenato solo da un infortunio maledetto all'alba di questo campionato. Il difensore caudino sta bene e non pensiamo che il Benevento possa permettersi di fare a meno di un giocatore così in un torneo così serrato come lo sono i play off. L'altra limatura potrebbe arrivare in attacco. L'ingresso di Ciciretti ha acceso la luce, ha ridato qualità alla manovra offensiva giallorossa e ha rivitalizzato Improta, apparso per un tempo “orfano” del compagno di corsia.

Per l'attacco "tout court" le opzioni non mancano e trovare i supporti più adatti attorno al fenomeno Lanini, sembra imprescindibile. Buono l'ingresso di Perlingieri, che ha dispetto dei suoi 19 anni, ha dato peso al reparto e si è reso più di una volta pericoloso. Ma in naftalina c'è anche un certo Starita, che ha finora morso il freno, e che potrebbe anche essere un'arma in più per questa squadra, come non lo è stato per questa seconda parte di stagione. Senza contare che Ciano, col suo sinistro magico, può cambiare le sorti di qualsiasi sfida, anche se viene utilizzato solo per uno scampolo di partita.

Insomma, al netto delle assenze riconosciute di Terranova, Pastina e Benedetti, a cui questa settimana si aggiunge quella di Pinato con la sua mega-squalifica, Auteri sembra avere materiale a sufficienza per mandare in campo una squadra che possa passare il turno e arrivare al cospetto delle vere favorite di questi play off. D'altro canto, con la vittoria netta della Carrarese a Perugia, la batteria delle teste di serie sembra già formata: le seconde Avellino, Padova e Torres, con la migliore terza, ovvero la Carrarese. Se il Benevento passasse il turno, gli toccherebbe proprio una di queste squadre.