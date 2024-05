Benevento-Triestina, rileggi la conferenza stampa di Auteri: "Nulla è deciso" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match contro la squadra di Bordin

Al Vigorito si gioca il ritorno degli ottavi di finale dei play off, con l'appuntamento fissato a domani a partire dalle 20.30. Dopo l'1-1 maturato al Nereo Rocco, ai giallorossi basterebbe non perdere per approdare al turno successivo. In conferenza stampa, Gaetano Auteri ha presentato così la partita:

"La squadra sta bene dal punto di vista fisico. Attraverso le motivazioni si superano anche i piccoli intoppi. Benedetti ha recuperato, mentre Terranova ha chiesto di essere convocato per partecipare alla gara con i compagni di squadra: questo gli fa onore, anche se lavora con il gruppo da un paio di giorni. Benedetti, invece, può essere impiegato stabilmente".

È preoccupato che con due risultati a favore, la squadra possa cullarsi?

"No, abbiamo dei criteri e le cose che facciamo meglio sono le nostre consuetudini. Dovremo essere bravi a interpretare tanti momenti della partita perché domani si giocheranno più gare con equilibri diversi. Dobbiamo pensare a mettere in pratica le cose per cui abbiamo dimostrato di stare bene. Non gestiremo la partita, sarebbe un errore clamoroso".

Esiste in organico un calciatore che possa interpretare il ruolo alla Pinato, ovvero da raccordo tra i due reparti?

"Ci sono tanti calciatori che hanno queste caratteristiche, ma con piccole variabili come Ciano e Ciciretti. Pinato ti dà presenza nella fase offensiva, ma anche nella fase di non possesso. Ciano e Ciciretti possono interpretare quel ruolo con caratteristiche diverse, così come Simonetti. C'è anche Starita nel caso".

Tra quelli che hanno giocato tutti i novanta minuti, c'è qualche valutazione da dover fare?

"Stanno tutti bene. Non c'è nessun tipo di intoppo. Ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico. Domani metteremo a fuoco tutti i piccoli dettagli che saranno fondamentali: stanno tutti bene".

Qual è l'errore da non ripetere contro la Triestina?

"Gli errori che abbiamo fatto sono stati analizzati nel nostro interno. Nel primo tempo abbiamo accusato il contraccolpo del gol preso, evitabile perché possiamo fare meglio. Dobbiamo difendere con maggiore contatto fisico quando la palla è fuori dall'area di rigore. Siamo andati in fatica perché non scalavamo le posizioni, quindi abbiamo concesso palleggio, ma domani è un'altra partita".

"In quel momento abbiamo preso il controllo totale della partita, impedendo alla Triestina di prendere campo. Quando si attacca contro difese schierate bisogna muoversi. Pinato ha interpretato bene questa cosa, poi c'è stato Perlingieri che si è mosso in maniera positiva. Dobbiamo migliorare. Domani giochiamo in casa nostra, non pensiamo che la qualificazione sia determinata: abbiamo voglia di giocarcela facendo prevalere i nostri meriti".

Cosa ne pensa della squalifica di Pinato?

"È stato un gesto da condannare, anche lo stesso Pinato ha chiesto scusa. Non è stato un gesto da cattivo o da maleducato. Ogni tanto bisognerebbe avere un po' di buonsenso. Secondo me è una squalifica ingiusta ed esagerata".

Cosa ne pensa della prestazione di Viscardi?

"Sembra uno grande per come si allena, lavora con grande impegno e partecipazione. Ha qualità che forse neanche lui ha consapevolezza. Questi ragazzi a volte li devi aspettare, secondo me è pronto. Meccariello? Sono contento che sia rientrato, sta crescendo. Non è facile determinare una scelta in questo punto della stagione per un calciatore che potrebbe fermarsi durante la partita, mi auguro di no. Se fossimo in un altro momento della stagione sarebbe stato diverso. Non è una scelta facile, il valore di Meccariello non è in discussione. Ho il dovere di pormi tanti dubbi. Ci devo pensare bene".

A centrocampo si ripartirà da Nardi e Talia?

"Tutti e due stanno bene. Nardi ha fatto una partita un po' nervosa e questo lo dobbiamo evitare. Talia ha fatto una buona gara, anche se ci mette dei piccoli errori che sta migliorando. Ci sono calciatori come Agazzi che mi danno maggiori indicazioni in allenamento. Siamo coperti".