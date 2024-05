Benevento, andata con la Torres ad un "quinto anno" siciliano E' il 33enne Daniele Virgilio, laureato in scienze motorie

Sarà il “quinto anno” Daniele Virgilio di Trapani a dirigere la sfida d'andata del secondo turno della fase nazionale dei play off domani sera tra Benevento e Torres. 33 anni, arbitro esperto, laureato in Scienze motorie, ha al suo attivo 68 partite dirette in Lega Pro. Sono 30 le vittorie delle squadre di casa, 20 i pareggi, 18 le sfide vinte dalle squadre in trasferta. Virgilio ha decretato 15 rigori, comminando 14 espulsioni. In questa stagione non ha mai diretto né il Benevento, né la Torres.

Virgilio sarà coadiuvato da Franco Iacovacci di Latina e da Glauco Zanellati di Seregno. Quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera. Ufficiale al Var Luigi Nasca di Bari, assistente Var Ivano Pezzuto di Lecce.