Pronostici play off: le agenzie "vedono" bene Avellino e Carrarese Vincenti nonostante giochino in trasferta. Favoriti in casa anche Benevento e Vicenza

Sono rimaste in otto nella giostra dei play off (delle 28 ai nastri di partenza): si chiama secondo turno della fase nazionale, si legge più alla buona “quarti di finale”. Chi vince approda alla agognata “final four”, la finale a quattro che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la serie B. Le otto pretendenti al titolo erano tutte teste di serie nell'ultimo turno, quello degli “ottavi”, fatta eccezione per la Juventus Next Gen finita addirittura settima nel girone B e che ha giocato solo il primo turno con i privilegi della testa di serie.

Come di consueto abbiamo dato un'occhiata alle quote assegnate dalle agenzie di scommesse e ci siamo accorti che per la prima volta ci sono due squadre che in questa partita d'andata sono favorite nonostante giochino in trasferta: si tratta dell'Avellino, dato per favorito a Catania (a 2,30 la vittoria degli irpini, 3,25 quella degli etnei. Il pari è quotato a 2,90), e della Carrarese che secondo le agenzie dovrebbe spuntarla in casa della Juventus Next Gen (a 2,35 la vittoria dei toscani, a 3,05 quella dei bianconeri. Il pari è dato a 3.00).

Si rientra nei ranghi dei pronostici canonici con le altre due sfide. Benevento dato per favorito sulla Torres, nonostante i numeri strabilianti dei sardi nella stagione regolare: vittoria sannita a 2,05, quella sassarese a 3,65; il pari è pagato a 3,15. Un tantino più equilibrata viene considerata la sfida tra Vicenza e Padova: vittoria dei biancorossi padroni di casa a 2,35, successo dei biancoscudati a 3,15; il pari è quotato a 2,90.