Vicenza-Padova rinviata. Quando si gioca?

Vicenza-Padova, la partita più attesa di questi quarti di finale del play off di serie C, non si giocherà questa sera a causa del livello critico del Bacchiglione in città. Domani mattina è stata fissata alle 9 una riunione in Prefettura. Al 99% il match si giocherà domani.