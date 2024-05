Benevento, un'altra settimana "on the road" Organizzata nei minimi dettagli la trasferta in Sardegna per la gara di ritorno dei "quarti"

(f.s.) Auteri ha ripetuto spesso dopo la partita che ora i suoi ragazzi avranno il tempo necessario per recuperare. D'altro canto in questi serratisimi play off anche un giorno in più di “riposo” viene visto come un dono di Dio. Ovvio che il "Club manager" del Benevento, Alessandro Cilento, abbia già organizzato nei dettagli la trasferta per Sassari. Gli allenamenti sono ricominciati subito: stamattina appuntamento all'antistadio Imbriani ale 10,45. Seduta di scarico per chi ha giocato ed ha speso energie preziose nella partita di martedì sera, allenamento regolare per gli altri.

Domani mattina, giovedì 23, nuova seduta all'Antistadio, sempre alle 10,45. Ma alle 18 inizia la “missione Torres”. La squadra si raduna allo stadio Vigorito e parte per il Mancini Park Hotel, quartier generale della squadra giallorossa anche per questa trasferta in Sardegna. Si pernotta nella struttura romana e l'indomani mattina (venerdì 24) si parte da Fiumicino alla volta di Alghero (partenza alle 9, atterraggio previsto 10,15). Dalla località nord-occidentale della Sardegna, la squadra si sposterà col Bus societario verso un Hotel di Sassari (95 km circa) in cui alloggerà in questa vigilia della partita. Ma già nel pomeriggio la squadra si sposterà sul campo in erba sintetica “Walter Frau” di Ossi, a 12 km dal capoluogo sassarese. Alle 16 è prevista la seduta di allenamento.

Anche sabato mattina la squadra si recherà nel vicino comune di Ossi per la rifinitura: appuntamento alle 10,15. Alle 18,40 riunione tecnica, alle 20,30 la sfida di ritorno con la Torres.

L'indomani mattina, domenica 26, alle 11,10 si ripartirà da Alghero, destinazione Roma.