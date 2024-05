Benevento, questo pomeriggio seduta di allenamento in Sardegna La squadra si ritrova allo stadio in erba sintetica di Ossi a 13 km dal capoluogo sassarese

(frasan) Mattinata di spostamenti, un'altra mezza giornata “on the road” per dirla all'inglese. Il Benevento si è risvegliato stamattina a Roma, nella quiete del Mancini Park Hotel, per mettersi subito in viaggio verso Sassari. Alle 9 volo da Fiumicino per Alghero, atterraggio sulla costa nord occidentale sarda alle 10,15. Da Alghero la squadra ha proseguito col bus societario verso Sassari, 37 chilometri di strada fino al capoluogo sardo. Pranzo nell'hotel sassarese dove la squadra alloggia e pomeriggio di allenamenti al campo “Walter Frau” di Ossi a 13 chilometri dal capoluogo.

L'appuntamento sull'erba sintetica dell'impianto di Ossi è per le 16. Non sarà la seduta di rifinitura, perchè Auteri ne ha programmata un'altra domani mattina alle 10,15.

Come è risaputo, il tecnico ha portato con sé ben 27 elementi, lasciando a casa solo l'infortunato Pastina e lo squalificato Pinato. Nelle intenzioni di Auteri non c'è quella di cambiare molto la formazione utilizzata anche martedì al Vigorito. Tutti sembrano aver recuperato abbastanza bene sul piano fisico e il punto di partenza rimane lo schieramento della sfida d'andata.

Mentre il tecnico dei sardi, Greco, ha chiesto pazienza ai suoi (“l'essenziale è rimanere in partita fino in ultimo: si può fare gol anche al 100' minuto”), senza farsi prendere dall'ansia di trovare il gol che significherebbe qualificazione, Auteri giocherà la solita partita fatta di possesso e attenzione. Nessun cambio di atteggiamento, nessuna ricerca della gestione del pareggio, che pure sarebbe auspicabile per andare avanti nella competizione, ma interpretazione della gara secondo le proprie caratteristiche.

In difesa Auteri può contare sia su Meccariello che Terranova, esperienza da vendere per entrambi, che potrebbero essere preziosi in una gara come quella del “Vanni Sanna” dove la squadra sarda ha un solo risultato disponibile, la vittoria. Dalla squadra rossoblù arriva la notizia di un problema muscolare per il bolzanino Fishnaller, da verificare fino all'ultimo momento. Difficile che Auteri cambi la linea di centrocampo (Improta, Talia, Nardi, Simonetti), resta da decidere, invece, se ci saranno avvicendamenti in avanti dove il tecnico può fare un pensierino a giocatori rapidi negli spazi (che la Torres dovrà lasciare giocoforza) come Bolsius e Starita. Tra la seduta di questo pomeriggio e quella di domani mattina, saranno definite le scelte.

Nella foto il campo in sintetico di Ossi