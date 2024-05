Auteri non cambia il Benevento: stesso undici di martedì Si riparte dalla squadra che ha battuto i sardi nella gara d'andata

Squadra che vince non si cambia. Deve aver pensato questo Gaetano Auteri, che ripresenta in campo al Vanni Sanna la stessa formazione di martedì scorso: Paleari tra i pali, difesa con Berra, Capellini e Viscardi, Liena a quatro di centrocampo con Improta, Talia, Nardi e Simonetti, attacco con Ciciretti, Perlingueri e Lanini. In panchina un bel po' di armi da utilizzare nel corso della partita.

La Torres risppnde con Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastiu, Liviero; Scotto; Ruocco, Diakitè.