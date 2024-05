Play off Serie C / Diretta Torres-Benevento, LIVE Segui gli aggiornamenti della semifinale di ritorno degli spareggi

Match di ritorno dei quarti di finale dei play off tra Torres e Benevento. Si riparte dall'1-0 del Vigorito, firmato da Angelo Talia. In palio c'è l'accesso alle final four.

0' - Entrano le squadre in campo

Torres-Benevento, il tabellino

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero; Ruocco; Scotto, Diakite. A disp.: Garau, Nunziatini, Goglino, Kujaby, Masala, Lora, Rosi, Cester, Fabriani, Siniega, Sanat, Zambataro, Petriccione, Fischnaller. All.: Greco

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. A disp.: Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Agazzi, Rillo, Starita, Terranova, Carfora, Bolsius. All.: Auteri

Arbitro: Galipo' di Firenze. Assistenti: Munerati di Rovigo e Linari di Firenze. Quarto ufficiale: Ancora di Roma. VAR e AVAR: Ghersini di Genova e Longo di Paola

Torres-Benevento, il prepartita

Torres e Benevento tornano ad affrontarsi dopo la gara d'andata di martedì scorso, vinta dai giallorossi grazie a un gol di Talia. Stasera in palio c'è l'accesso alle semifinali: alla squadra di Auteri basterebbe non perdere per passare il turno.