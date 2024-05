Arbitri, la sfida di Carrara ad un "quarto anno" Ha già diretto due volte il Benevento

Sarà il “quarto anno” Luca De Angeli di Milano a dirigere la “sfida 1” tra Carrarese e Benevento allo stadio dei Marmi. Il fischietto milanese ha diretto finora 33 partite in Lega Pro con 13 vittorie delle squadre di casa, 12 pareggi e 8 successi delle formazioni in trasferta. 12 i rigori assegnati, 10 le espulsioni comminate. De Angeli ha già diretto due partite del Benevento: quella in casa contro il Potenza (1-0) e quella di Teramo contro il Monterosi (1-1). Due volte ha diretto anche la Carrarese sempre in casa, ma non in questa stagione: una vittoria nell'ottobre del 21 contro la Pistoiese (1-0), una sconfitta contro il Gubbio (0-2) nell'ottobre del 22. L'altra settimana ha “fischiato” la finale di Supercoppa di C tra Cesena e juve Stabia (2-2)

Sarà coadiuvato da Andrea Bianchini di Perugia e Giorgio Ravera di Lodi, quarto ufficiale Matteo Centi di Terni.